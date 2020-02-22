Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"
Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde...
22.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:55
Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA