Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"
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Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"

Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde...

22.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:55
Binali Yıldırım:

ilçesi 'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili 'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"
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