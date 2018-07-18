Binali Yıldırım Kıbrıs'a Geliyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için Cuma günü KKTC'ye geliyor.

KKTC'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Harekatı'nın 44'üncü yılı kutlanacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için Cuma günü KKTC'ye geliyor. Yıldırım'ın yanı sıra, törenlerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da bu sabah saatlerinde kutlamalara katılmak ve bazı denetimlerde bulunmak amacıyla KKTC'ye geldi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa olmak üzere Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke şehirlerinde kutlama törenleri düzenlenecek. Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri 21 pare top atışı ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşmasıyla başlayacak. - LEFKOŞA