Binali Yıldırım: Kesinlikle iftiradır şiddetle reddediyoruz
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Binali Yıldırım: Kesinlikle iftiradır şiddetle reddediyoruz

Binali Yıldırım: Kesinlikle iftiradır şiddetle reddediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğluna ilişkin iddialar için, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğluna ilişkin iddialar için, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, em büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz" dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığı çıkışında, oğluyla ilgili atılan iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayarak, "Bugünkü yayınladığı videoda oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Öncelikli bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamur at, izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki, çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta şubatta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. ve beraberinde covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıttı. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarda resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak, o ziyareti gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul
Binali Yıldırım: Kesinlikle iftiradır şiddetle reddediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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