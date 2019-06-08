Binali Yıldırım Kastamonu'da
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kastamonu'da esnaf ziyaretinde bulundu vatandaşla bir araya geldi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kastamonu'da esnaf ziyaretinde bulundu vatandaşla bir araya geldi.
Kaynak: AA
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