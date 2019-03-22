Binali Yıldırım Kartal'da Seçmenlerle Buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sıradan bir seçim değil 31 Mart. 31 Mart, Cumhur İttifakının İstanbul'da zafer tarihidir." dedi.

Yıldırım, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nca bir düğün salonunda düzenlenen "Seçmen Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, seçime 8 gün kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"31 Mart'ta Kartal'da Ebubekir Taşyürek'i gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Ne diyoruz, Ebubekir Taşyürek, Kartal tek yürek. Bu arada beni de unutmayın. İnşallah 31 Mart'ta Kartal'da, İstanbul'da tarih yazacağız. Kartal son 10 yılda hizmette hak ettiği payı alamadı, mahrum kaldı. Sorunlar torunlara havale edildi ama artık değişim zamanı geldi. İnşallah bu 8 gün içinde gece ve gündüz demeden, daha çok eşi dostu tanıdığımızı ziyaret edeceğiz. Nihayet 31'inde Kartal'da değişimi gerçekleştireceğiz. Çok çalıştık, çok gayret ettik 'Gözünüz aydın Kartal' deme zamanı geldi."

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır, Türkiye'yi bir baştan bir başa eserler ve hizmetle donattıklarını vurguladı.

Hava yolunu halkın yolu yaptığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. İstanbul'da 25 senedir Cumhurbaşkanı'mızın yükselttiği bayrağı daha da ileri taşımak için 31 Mart'ta İstanbulluların hizmetine talip olduk. İstanbul deyip geçmeyelim. İstanbul bir memleket ve Türkiye'nin özeti. İstanbullular, inşallah 31 Mart'ta evim, işim, memleketim ve geleceğim diyecek ve İstanbul için karar vereceksiniz. İstanbul dünyanın 41. memleketi, 140 ülkeden daha büyük ekonomisi ve nüfusu var. Türkiye'nin milli gelirinin üçte birini oluşturuyor, toplanan vergilerin yarısı. İstanbul öylesine önemli bir şehir ki, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan. İstanbul'u 'Geldikleri gibi gidecekler diyerek' işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1994'te hava kirliliğinden, çöpten ve çamurdan, susuzluktan kurtaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu İstanbul'u daha da ileri taşımak ve şehirler arasına sokmak için yola çıktık. Ebubekir kardeşimizin Kartal'da 44 projesi var. Kocaman kitap yapmış. Ne kadar da güzel çalışmış."

"İstanbul bizim geleceğimiz." diyen Yıldırım, "Evlatlarımız ve torunlarımıza en güzel bir şehri emanet etmek bizim boynumuzun borcu. Bunun için 31 Mart çok önemli. Tarihi, sadece sıradan bir seçim değil 31 Mart. 31 Mart Cumhur İttifakının İstanbul'da zafer tarihidir. 31 Mart'ta içeriden ve dışarıdan bizi sınamaya kalkanlar, hak ettikleri cevabı Kartal'dan alacaklar. Kartal'ın fazla hizmete ihtiyacı var, Kartal'ın 10 yıllık kaybı var. Kartal'da ne kadar bekleyen sorun varsa, birer birer halledilecek sorunlar torunlara bırakılmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA