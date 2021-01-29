Binali Yıldırım, kardan kapanan köy yollarını açan personele tatlı ikram etti
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Binali Yıldırım, kardan kapanan köy yollarını açan personele tatlı ikram etti

29.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:16
Binali Yıldırım, kardan kapanan köy yollarını açan personele tatlı ikram etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekiplere tatlı ikram etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekiplere tatlı ikram etti.

Baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyündeki evinde bulunan Binali Yıldırım, kar yağışının artmasıyla bölgede ulaşıma kapanan köy yolları açan ekipleri ziyaret etti.

Yıldırım, bir süre sohbet ettiği İl Özel İdaresi ekiplerine tatlı ikram etti.

Burada bir köpeği de seven Yıldırım daha sonra ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından "Memleketten kar manzaraları" başlığıyla iki fotoğraf paylaştı.

Yıldırım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki fotoğrafların altına şu ifadeleri yazdı:

"Gece gündüz hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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