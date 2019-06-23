Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...

Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...

Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir.

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."

Kaynak: AA
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