Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...
Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir.
Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
Kaynak: AA
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