Binali Yıldırım: "İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır"

Binali Yıldırım: "İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır"

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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