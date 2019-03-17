Binali Yıldırım İstiklal Caddesi'nde Tramvayla Karanfil Dağıttı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu. İstiklal Caddesi'nde bir süre tramvayla ilerleyen Yıldırım, caddeden geçenlere karanfil dağıttı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde bir dizi programa katıldı. Yıldırım, programının bir bölümünde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Camisi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, daha sonra Nostaljik Tramvaya binerek İstiklal Caddesi'nden geçti. Eline aldığı karanfilleri tramvayın penceresine çıkarak caddede yürüyenlere veren Yıldırım, tramvaydan inerek halkla selamlaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Binali Yıldırım, esnafı da ziyaret ederek sohbet etti.

Öte yandan, Binali Yıldırım'ı taşıyan nostaljik tramvay, Yıldırım'ın esnaf ziyaretleri sırasında bir süre İstiklal Caddesi'nin ortasında durmak zorunda kaldı. Havanın da sıcak olmasıyla bir hayli kalabalık olan İstiklal Caddesi'nin ortasında bekleyen tramvay, caddeden geçenlerin ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda yerli ve yabancı turist tramvayın üzerine tırmanarak fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA