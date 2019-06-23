Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...
Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."
Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."
Kaynak: AA
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
13:15 AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu...