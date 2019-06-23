Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...

Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz...

Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."

Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. İstanbul için ülkemiz için bu seçimler hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et