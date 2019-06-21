Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA
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