Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"

Binali Yıldırım: "İstanbul'u yönetmek samimiyet, dürüstlük ister"

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA
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