Binali Yıldırım: "İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (1)
Kaynak: AA
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