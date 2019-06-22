Binali Yıldırım: "İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir"

Binali Yıldırım: "İstanbul seçimi demek, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir"

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (1)

Kaynak: AA
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