Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
11:45 Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en...