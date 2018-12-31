Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, rakibi Ekrem İmamoğlu aleyhinde kullanılması için getirilen dosyaları geri çevirdiği iddia edildi.

İMAMOĞLU'NUN 'DİYALOG' ADIMI

Deniz Zeyrek, "Güzel hareketler bunlar" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş dahil, geçmişteki İstanbul Büyükşehir belediye başkanları ile görüştükten sonra yola çıkma çabası, bu kutuplaşma ortamında önemli bir 'diyalog' adımıydı. Erdoğan'ın bu isteğe olumlu yanıt vermesi de muhalefetin açtığı alana attığı önemli bir adım sayılabilir" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu

YAVAŞ, 'HEBA EDİLEN' KELİMESİNİ KULLANMAK İSTEMEDİ

"CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek döneminde yapılan harcamalarla ilgili 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası kendisine getirildiğinde, 'heba etme' ifadesini kullanmak istemediği basına yansıdı" diyen Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

Mansur Yavaş

ÖZHASEKİ FOTOĞRAFLARI GERİ ÇEVİRDİ

"Yavaş'ın rakibi Mehmet Özhaseki aleyhine dosyaları, fotoğrafları da geri çevirdiğini, 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası için de "Bu projeye harcanan milyonlar ile çok yararlı başka projeler yapılabilirdi gibi bir pozitif dil kullanacağım. Seçim kampanyasını geçmiş yönetim ile rakiplerle kavgaya çevirmeyeceğim" dediğini öğrendim."

Mehmet Özhaseki

"BU TÜR ŞEYLER YAKIŞMAZ"

"Benzer bir gelişme de İstanbul adayı olarak açıklanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kampanyasında yaşanmış. Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olduğu iddiasıyla dosya getirenleri geri çeviren Yıldırım, "Bu tür şeyler bana yakışmaz, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Elinizde ciddi bilgi ve belge varsa gideceğiniz yer bellidir, adliyedir" karşılığını vermiş."