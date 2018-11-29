Binali Yıldırım İranlı Mevkidaşıyla Görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Yıldırım ve Dr. Ali Ardeshır Larijani görüşme öncesi basına görüntü verdi.
(İHA)