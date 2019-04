Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nu Tavrını Herkes İzliyor, Bir Sabırsızlık Hali Var"

Binali Yıldırım: "İmamoğlu'nu tavrını herkes izliyor, bir sabırsızlık hali var"

"Binali bey halkın arasından hiç çıkmadı. Halkın arasına inememe gibi bir şey olmaz"

"Caddelere dağa taşa da yazsınlar önemi yok, kararı YSK verdiği andan itibaren o unvanın bir anlamı vardır" İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin "Maça gitmesini doğru bulmuyorum. Amigolukla başkanlık olmaz. Sonucu sükunet ile beklemelidir. Bunun dışında yapılacak olan taşkınlık toplumsal sürece zarar verir" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin yapılmasının 15'inci gününde İstanbul'un bazı ilçelerinde sayımlar devam ederken Cumhur İttifakının AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Yıldırım basın toplantısında basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

"Amigolukla başkanlık olmaz"

Ekrem İmamoğlu'nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin görüşü sorulan Yıldırım,"Maça gitmesini doğru bulmuyorum. Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır, seçimden sonraki sonucu sonuçlanmasını sükunet ile beklemelidir. Bunun dışında yapılacak olan her şey, taşkınlık toplumsal sürece zarar verir" dedi.

"YSK'yı etkilemek gibi bir yorumda bulunmak akla ziyan bir iştir"

Cumhurbaşkanı ve Bakanlarla görüşmesi hakkındaki sorular üzerine Yıldırım, "Cumhurbaşkanı ile bakanlarla görüşmemiz gayet normaldir. Bakanların seçim kurulunun aradığı iddiaları ortaya atanlar hakkında İçişleri Bakanı da suç duyurusunda bulundu. Ben Genel Başkanlık yaptım, bugün de görüşürüm yarın da görüşürüm her zaman görüşürüm. Bunu daha önce açıkladım, buradan yola çıkarken YSK'yı etkilemek gibi bir yorumda bulunmak akla ziyan bir iştir. Gecikme ise tamamen teknik bir konudur. Biz zaman uzuyor hızlandırın deme hakkına sahip değiliz. Olağan üstü itiraz daha yapılmadı. Büyükçekmece ile ilgili yapıldı. Onun görüşmesini YSK karar bağlamadı" diye konuştu.

"İmamoğlu'nu tavrını herkes izliyor, bir sabırsızlık hali var"

Basın mensuplarını soruları üzerine Yıldırım, daha sonra "Halka en fazla temas kuran insan benimdir. En yakın şahitleri de sizlersiniz. Sokağı hareketlendirme alışkanlığı yeni değil. Bu alışkanlığı geçmişte de örneklerini gördük. Bunun hukuk devletinde yeri olmadığını herkesin bilmesi lazım. Türkiye'nin birinci büyük partisine muhalefetin daha sorumlu hareket etmesi ve hukuka saygı duymalıdır. İstanbul'un da vatandaşların da beklentisi bu yöndedir. İmamoğlu'nu tavrını herkes izliyor. Bir sabırsızlık hali var bana göre daha ağırbaşlı olgun bir şekilde bekleyip sonucu görmesi daha doğrudur. Her şey bu iktidar süreçleri sağlık bir şekilde işlemelidir. Herkes bu sürece katkı sağlamalıdır. Ben başından beri bunu yaptım. Dakika başı çıkıp her şeye açıklama yapmadım. Bizim uzmanlarımız, bütün arkadaşlarımız bu çalışmayı yaptı ve tam kanunsuzluk olduğu gerekçesiyle müracaat yapılacak. Şu aşamada söylenebilecekler bu durumdadır. Ciddi usulsüzlükler ve yolsuzluklar ve seçimi sakatlayan ciddi bulgular eldedir. Beni bildiğimiz savcılıklar bu konuda çalışma yapıyorlar. 2 tutuklu var Büyükçekmece'de. Seçim sonrası gelişmelerle ilgili de hem Anadolu hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat yapıyor. Suç duyurusunu yaptılar geri kalanı savcıların işidir. 2014 seçiminde AK Parti adayının oyundan daha fazla oy aldım. Biz düşük oy falan almış değiliz. En yakın milletvekili seçimlerinde partimizin aldığı oydan daha fazla oy aldık. CHP'de Ekrem beyin korosuna katılmış vaziyettedir. İsterlerse caddelere dağa taşa da yazsınlar önemi yok. Kararı YSK verdiği andan itibaren o unvanın bir anlamı vardır. YSK bu kararı vermeden bunu yazmak görmemişliktir. En hafif deyimiyle budur. Bu da İstanbul'u yönetmeye talip olan birine yakışmaz. Yavaş'ı örnek verdim ikisi de aynı ittifakın adaydı. Biri nasıl diğer nasıl davranıyor, milletin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA