Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK...

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK...

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay görüştü.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK...

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA
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