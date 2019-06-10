Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK...
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay görüştü.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay görüştü. - ANKARA
Kaynak: İHA
Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Ordu Valisi Muş'tayken teröre nefes aldırmadı, şimdi intikamı böyle almak isteyecekler
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum