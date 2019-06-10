Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak canlı yayın tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Mahir Ünal canlı yayının tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşeceğini ve moderatörlüğünü de İsmail Küçükkaya'nın yapacağını duyurdu. Ünal ayrıca, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını açıkladı Euronews.com'da Görüntüle