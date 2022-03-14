BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu. Rusya- Ukrayna arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum. ve atacağınız adımlar, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde girecektir." dedi.
Haber: Tekirdağ/ DHA