BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI - Haberler

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BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu. Rusya- Ukrayna arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum. ve atacağınız adımlar, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde girecektir." dedi.

Haber: Tekirdağ/ DHA

BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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