Binali Yıldırım İl Başkanlığında

Binali Yıldırım İl Başkanlığında

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Binali Yıldırım İl Başkanlığında
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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