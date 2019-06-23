BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA

BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA

Ümit UZUN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA

Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın gelişi
-Karşılanması
-Binaya girişi


 


Kaynak: DHA
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