Binali Yıldırım İftarda Yılmaz Ailesini Evinde Misafir Etti

Binali Yıldırım iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan Adem Yılmaz'ı ailesi ile birlikte iftarda evinde misafir etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt vermesinin ardından Yılmaz ailesini iftarda Tuzla'daki evinde ağırladı. Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz, annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti. Sohbetin ardından birlikte iftar açıldı.

Kaynak: İHA