Binali Yıldırım: Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız
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Binali Yıldırım: Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız

Binali Yıldırım: Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

Binali Yıldırım: Hukuki yollardan hakkımızı arayacağızAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Hukuki yollar açık. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Binali Yıldırım: Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Hukuki yollar açık. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, 'Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu' üyesi seçilmesi nedeniyle Ankara'daki bir sanat galerisinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, 35 ülkenin Ankara büyükelçisi ve çok sayıda milletvekili ile davetliler katıldı.Resepsiyonda konuşan Meclis Başkanı Şentop, Fatma Şahin'in siyasette gösterdiği başarı ve hizmetleri şimdi de belediye başkanı olarak gösterdiğini belirterek, "Bu başarı sadece Gazianteplileri değil, bizi de çok sevindirmiştir. Sayın Fatma Şahin'i bu başarısından dolayı tebrik ederiz. Uzun yıllar milletvekilliği ve bakanlık yapan sayın Fatma Şahin, siyasette gösterdiği başarıyı belediye alanında göstermiştir. Bakış açısının inceliği ile Gaziantep'e ayrı bir katkı sunmuştur. Sayın başkanın, Gaziantepli kadınların ülke ekonomisine katkılarına öncülük ettiğini biliyoruz. Gaziantep'in salgın döneminde de 140 ülkeye yardım gönderdiğini takdirle takip ediyoruz. Salgın döneminde yerel yönetimlerin önemine bir kez daha tanık olduk" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Şampiyon Belediye Başkanları girişimi hedefine uygun çalışmalarının yanında Suriyelilere da sahip çıktığını söyledi. Çavuşoğlu, OECD'nin bu girişiminin 5 yıl önce, dünyada artan eşitsizliklerle mücadelede yerel yöneticilerin bir araya gelmesi amacıyla başlatıldığını hatırlatarak, dünyada 64 büyükşehir belediye başkanından oluşan bu oluşuma yalnızca bu alanda önemli çalışmalar yürüten belediye başkanlarının davet edildiğini belirtti.BİNALİ YILDIRIM: HUKUKİ YOLLARDAN HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Programın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, basın mensuplarının organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Yıldırım, bir basın mensubunun, "Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusuna, önceki gün gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatarak, "Hukuki yollar açık. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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