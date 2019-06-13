Binali Yıldırım: "Her iki parti için şehir dışından seçmenler taşınacağı iddiası doğru"
Binali Yıldırım: "Her iki parti için şehir dışından seçmenler taşınacağı iddiası doğru" AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım: "Kadınlar için önemli müjdelerimiz var" "Kadınların evde ürettikleri ürünlerin İBB pazarlamasını yapacak" "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile şu an için ortak bir program.
Binali Yıldırım: "Her iki parti için şehir dışından seçmenler taşınacağı iddiası doğru"
AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım:
"Kadınlar için önemli müjdelerimiz var"
"Kadınların evde ürettikleri ürünlerin İBB pazarlamasını yapacak"
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile şu an için ortak bir program yok"
Kaynak: İHA
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