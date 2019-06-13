Binali Yıldırım: "Her iki parti için şehir dışından seçmenler taşınacağı iddiası doğru"

AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım:

"Kadınlar için önemli müjdelerimiz var"

"Kadınların evde ürettikleri ürünlerin İBB pazarlamasını yapacak"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile şu an için ortak bir program yok"

Kaynak: İHA