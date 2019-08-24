Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi (2)
Binali Yıldırım'ın yangın alanını inceleme görüntüleri - Helikopterden yanan alanın görüntüleri - Binali Yıldırım'ın hava alanında yürümesi görüntüleri İZMİR -Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.
24.08.2019 15:11
Binali Yıldırım'ın yangın alanını inceleme görüntüleri
- Helikopterden yanan alanın görüntüleri
- Binali Yıldırım'ın hava alanında yürümesi görüntüleri İZMİR -Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.
Kaynak: AA