Binali Yıldırım Görevini Devraldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Meclis'te millet iradesi var, hatta millet iradesi yüzde 97'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Temsilde adalet diye yıllardır konuşulan hadise burada tam anlamıyla sağlanmış bulunuyor" dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, geçici Meclis Başkan'ı Durmuş Yılmaz'dan görevi devraldı. Yıldırım, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de 95 yıllık yönetim sisteminin 24 Haziran seçimleriyle değiştiğini belirterek, 95 yıllık süreçte darbe, darbe süreçlerinin yaşadığını hatırlattı. Yıldırım, "Yakın siyasi tarihimizde hep sistem değişikliği siyasetin gündeminde olmuştur, bütün bilinen ve bugün hayatta olmayan siyasi liderler bunu telaffuz etmişler, parlamenter sistemin müdahaleler ve darbelerle karşı karşıya kaldığı yapısını değiştirmek için çok gayret etmişlerdi. Bütün bu tecrübeleri 16 yıllık AK Parti iktidarları olarak yaşadık. En sonuncusunu 15 Temmuz'da yaşadık. Ama 15 Temmuz'da 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' anlayışı ile Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere aziz milletimiz, vatanını, milletini seven güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, medyamız, hepsinden önemlisi bombalar altında olmasına rağmen Meclis'imiz bu alçak girişime 'dur' demesini bilmiş, bayrağını yere düşürmemiş, ezanlarını susturmamış, demokrasiyi kurtarmıştır. Millet iradesinin üzerinde başka güç yoktur. Getirilen değişikliği beğenelim beğenmeyelim halkın iradesiyle, halkın oylarıyla yapılan bir değişikliktir. Millet iradesi sadece yasamada değil, sandıkta yürütmede tecelli etmiştir. Yani Meclis'te millet iradesi var, hatta millet iradesi yüzde 97'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Temsilde adalet diye yıllardır konuşulan hadise burada tam anlamıyla sağlanmış bulunuyor. Bir milletvekili bile kendisini Meclis'te temsil edebilme imkanına sahip olmuştur" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)