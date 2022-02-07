Binali Yıldırım: "Gençlerimiz bizim enerjimiz, geleceğimiz ve güvencemizdir"

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliği ile yapılan Tuzla GİSBİR Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımlarıyla açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2019 yerel seçimlerinde 'İlçeye kazandırılacak yeni okullar' vaatleri içerisinde bulunan ve Tuzla Belediyesi ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliği ile yapılan Tuzla GİSBİR Ortaokulu düzenenlenen törenle açıldı. İçinde robotik kodlama sınıfı ve fen sınıfı dahil toplam 24 derslik barındıran ve 600 öğrenciye eğitim sağlayan GİSBİR Ortaokulu'nun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkıları ile Tuzla'da ilçe genelindeki 45 okulun bakım ve onarımları ile birlikte geçmiş yıllarda bazı okullara yapılan ek derslik, ek hizmet binaları ve yeni yapılacak okullarla birlikte birçok yatırıma katkı sağladı. Düzenlenen tören sonrasında programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açılışı yapılan 24 derslikli GİSBİR Ortaokulu'nun sınıflarını gezdi.

"GENÇLERİMİZ BİZİM ENERJİMİZ, GELECEĞİMİZ VE GÜVENCEMİZDİR"

Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 100. yılına muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak işte bu genç ve dinamik nüfusumuzdur. Türkiye'nin geleceği çok parlak ve çok fazla imkanımız var. Gençlerimiz bizim enerjimiz, bizim geleceğimiz ve ve güvencemiz. Onlara yapılacak her türlü yatırım misli misli geriye dönecektir. Cumhurbaşkanımız eğitime çok önem verdi ve son 20 yılda eğitim konusunda fiziki altyapının güçlendirilmesi için derslik sayısının iki katından fazla arttırdı. Aynı zamanda öğretmen sayısını da iki katından fazlaya çıkarttık" diye belirtti.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 19 yılda eğitimde müthiş bir dönüşüm gerçekleşti. Okul öncesinden yükseköğretime kadar 81 ilde bine yakın ilçede tüm noktalarda okullaşma oranını arttırmak için vatandaşların, gençlerin, çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak için inanılmaz bir seferberlik başladı. 2000'li yıllarda 200 bin'lerde olan okul öncesi öğrenci sayısı bugün 2 milyonlara yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Okullarımızın her bahçesinin bakımı ve bütün çevre düzenlemesi dahil yapma gayreti ve çabamızı sürdürüyoruz. Eğitim materyallerimize devam ediyoruz. Her yıl öğrencilerimize burs vererek eğitime destek verme çabamızı sürdürüyoruz. Eğitimdeki açığın çok hızlı bir şekilde kapanması yükseköğrenim işbirliğimizi sürdürdüğümüzü ifade ediyorum" dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan/ İHA)