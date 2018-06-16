Binali Yıldırım: Ezhel'e Yapılan Tutuklama Seda Sayan'a da Yapılmalı

Binali Yıldırım: Ezhel'e Yapılan Tutuklama Seda Sayan'a da Yapılmalı

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir programda rap şarkıcısı Ezhel'in tutuklanmasıyla ilgili "Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a yapılması gerekiyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Youtube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı. Programda tutuklu olan Ezhel hakkındaki soruya cevap veren Yıldırım, aynı muamelenin Seda Sayan için yapılması gerektiğini söyledi.

"EZHEL' YAPILAN SEDA SAYAN'A DA YAPILMALI"

Programda, Ezhel ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "Şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandığı belirten Uğur, Başbakan Yıldırım'a, "Seda Sayan, herkesin izlediği bir programda 'Vururam Seni' diye bir şarkı okuyor, bu insanları cinayete teşvik etmiyor da o çocuk şarkısının bazı yerlerinde belirli cümleler kullanınca uyuşturucuya mı teşvik ediyor? Sizce bunda özgür bırakılmamalı mı insanlar, bu konudaki fikrinizi alalım." şeklinde soru yöneltti.

Ezhel

Yıldırım ise Ezhel'in tutuklu olmasının gerekçelerini bilmediği, sadece Oğuzhan Uğur'un söylediklerinden yola çıkarak soruya cevap vereceğini söyleyerek şöyle konuştu: Tabi ki de Ezhel'e yapılan Seda Sayan'a da yapılmalı.Eğer orada (Seda Sayan) bir işlem yapılmayıp burada yapılıyorsa bu çifte standarttır."

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YORUMLAR (7)

  • HALKIN SESİ:
    şu cehalete bakın sorulan soruya habere bakın. bizi kimler hangi akılla yönetiyor ona bakın. o mahkemelere hakmleri atayan sizsiniz suçu ğlsada olmasada bahane bulun da sizsiniz. size oy yok i in ali sandalyeden
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  • ADİS ABABA:
    Bravo başbakan bravo sadece seda sayan deyil onlar gibi sanatçıyım diye geçinen ve aslında ne olduğu belli olmayan tonla kişi var, ayar vermek lazım özellikle nihat doğan başta olmak üzere. . . . . . .
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