Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik'in oğlunun düğününe katıldı

03.11.2019 16:52

Eski Başbakan ve İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlunun düğününe katıldı.



Türkiye'nin son Başbakanı, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlunun düğününe katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlenen düğün töreni öncesinde Yıldırım, valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretleri sonrasında eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlu Emrullah Çelik ile Melike Çorbacıoğlu'nun düğününe katıldı. Düğünde Binali Yıldırım'ın yanı sıra; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hayati Yazıcı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eski Bakan ve AK Parti Kocaeli Milletvekil Fikri Işık ve protokol yer aldı.



Yıldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'nin kıydığı nikah sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA