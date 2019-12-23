: Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

23.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:16

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada gazetecilerin ziyaretle ilgili sorusu üzerine Yıldırım, "Memlekete ziyaretin bir alakası olmaz memleketi özlediğimiz zaman geliyoruz. Dün bildiğiniz gibi Elazığ'da programlarımız vardı. Bugün de Erzincan'dayız, Uluköy'de yapılan çok güzel evler var onların tesliminde bulunup teslimatını yaptık. Güzel konutlar olmuş, hemşehrilerimiz güle güle otursunlar. Sosyal konutlar projesinde Erzincan da var, 500 konut öyle biliyorum, ilçeleriyle birlikte. Onlar da yapılacak, hayırlısı olsun." dedi.

Anagold 24Erzincanspor'un Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş karşısında oynadığı futbolu beğendiğini belirten Yıldırım, "Anagold 24Erzincanspor'u tebrik ediyoruz rövanşta Beşiktaş'a karşı burada galip geldi ancak tur atlamasına yetmedi ama çok güzel oyun ortaya koydular. Bu sezon Anagold 24Erzincansporda çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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