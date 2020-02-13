Binali Yıldırım Erzincan'da

13.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:08

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102'nci yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere hava muhalefetinden dolayı, karayolu ile Erzincan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Valiliği ziyaret etti. Yıldırım'ı Valilik girişinde Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve protokol mensupları karşıladı.

Vali Ali Arslantaş'ın brifinginden sonra konuşan Yıldırım, tüm vatandaşların kurtuluş gününü kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. 102 yıldır gurur ve coşkunun hiç azalmadığının altını çizen Yıldırım; "Bizlere bu onur gününü yaşatan aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu vatanın istiklalini muhafaza etmek kolay bir şey değil büyük bedeller ödemek gerekiyor. Yakın zamanda İdlib'de kahraman Mehmetlerimize yönelik alçakça rejimin güçleri tarafından saldırı yapıldı ve şehitlerimiz oldu. Elazığ ve Malatya ilinde meydana gelen depremde ve çığ altında kalan vatandaşlarımız oldu bu vesile ile onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtuluş günleri bize birliği beraberliği kardeşliği hatırlatıyor. Birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz sayesinde kurtuluşa erdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine de yine bir olarak beraber olarak kardeş olarak omuz omuza yürüyerek ulaşacağımızdan hiçbir şüphe yok. Erzincan insanı Munzur ve Keşiş Dağları kadar vakur gönülleri Fırat nehri kadar engin insanlardır. Acıyı bal eylemiş insanların yaşadığı memleketin adı Erzincan'dır. Depremlerde doğal afetlerde hep zor zamanlarda metanetini yitirmeyen sabırla mücadelesine devam ettiren insanlar olmuştur. Bu bakımdan bu 102 yıl aradan sonra en büyük duamız ve temennimiz Rabbim bir daha bu millete bir İstiklal Mücadelesi, İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Bağımsızlığımız birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

Binali Yıldırım daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.