Binali Yıldırım: "Ermenistan, Avrupa'ya hiç güvenmesin, yarın onu da yüzüstü bırakırlar"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'a bir saldırı olursa Türkiye'nin buna kayıtsız kalmayacağını belirterek, "Ermenistan, Avrupa'ya hiç güvenmesin, yarın onu da yüzüstü bırakırlar" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'a bir saldırı olursa Türkiye'nin buna kayıtsız kalmayacağını belirterek, "Ermenistan, Avrupa'ya hiç güvenmesin, yarın onu da yüzüstü bırakırlar" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, Azerbaycan devlet televizyonuna konuştu. Binali Yıldırım, "Öncelikle geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşadığımız büyük felaket sonrasında Azerbaycan bir yandan Karabağ'da büyük bir mücadele verirken bir yandan da Türkiye'deki kardeşlerini unutmadı ve hemen yardım talebini, destek talebinde bulunarak üzüntülerini, taziyelerini iletti. Bu tutum bizi çok mutlu etti, tabi ki Türkiye bu felaketin üstesinden gelecek güçtedir ve yaralar sarılıyor. Deprem de ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" dedi.

"27 yıl içerisinde işgal edilen bölgeler birer birer geri alınıyor"

Azerbaycan'ın gösterdiği dayanışmanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Binalı Yıldırım, "Buraya geldik, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev beyefendi bizi kabul etti. Meclis başkanımızı ziyaret ettik. Ali Ahmedov Beyi ziyaret ederek çeşitli temaslarımız oldu. Azerbaycan'da muazzam, müthiş bir moral yüksekliği var. Bir milli ruh var. Adeta Azerbaycan halkı kenetlenmiş, her türlü ayrılığı bir tarafa bırakmış ve herkes Karabağ'dan gelecek güzel haberlere odaklanmış" diye konuştu. Yıldırım, "Karabağ'da hamdolsun Azerbaycan'ın kahramanları destan yazmaya devam ediyor. 27 yıl içerisinde işgal edilen bölgeler birer birer geri alınıyor. Bakü sokakları bayraklarla süslenmiş, gerçek bir millet, iki devlet olmanın anlamı bu. Her tarafta Azerbaycan bayrağının yanında Türk bayrağı var. Hatta zaman zaman Pakistan bayrağı da gördüm. Bu en güzel şekilde dayanışma, kardeşlik ne demek ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'la ilişkisinin 2003 yılında Ulaştırma Bakanlığı görevine geldiğinde başladığını hatırlatan Yıldırım, "O günden sonra bugün de artarak devam ediyor, hep şunu gördüm. Biz de Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimiz de hesap yok, has birlik var. Yani kardeşlik hukuku var, kardeşlerin dayanışması var. Kim ne derse desin bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Amacımız hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek, refahını daha da yükseltmek ve bölgeyi huzur, barış bölgesi haline getirmek. Buna karşı çıkan, bu durumdan rahatsız olan bazı unsurlar var. Varsın rahatsız olsunlar onları bu anlamda rahatsız etmeye devam edeceğiz. Anlamalarını beklemiyoruz ama tahammül etmeyi öğrenmeleri gerekir" diye konuştu.

"Biz 40 yıla yakın Türkiye'de terörle mücadele ediyoruz. Buna yabancı değiliz"

Terör örgütleriyle uzun yıllardır mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, "Biz bunları iyi biliriz. Biz 40 yıla yakın Türkiye'de terörle mücadele ediyoruz. PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu PKK terör örgütünün arkasında Ermeni unsurlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz buna yabancı değiliz. Şimdi 27 yıl oldu. Birleşmiş Milletler'in kararı var, Hocalı katliamı var. Bu bölgelerin işgali var, 1 milyon insanın evini yerini yurdunu terk etmesi var" dedi.

"Üç maymunu oynuyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar ve bir şey söylemiyorlar"

27 yıldır Minsk Grubu'nun hiçbir şey yapmadığını ifade eden Yıldırım, "Üç maymunu oynuyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar ve bir şey söylemiyorlar. Niye arka planda Ermenistan'ın lobisiyle, Ermenistan'ın diasporasının etkisinde kalarak maalesef bir çifte standart uyguluyorlar. Şimdi Azerbaycan ne yapıyor. Kendi işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalışıyor. Hem uluslararası, hem de ulusal hukukundan kaynaklanan hakkı ve şimdi böyle yapınca herkes bir yerden bağırıyor. Ateşkes yapalım, savaşı durduralım. Nerede savaş kardeşim, savaş dediğin iki ülke arasında olur. Hadi neyse ateşkes yapmadın mı. İnsanı ateşkes yapıldı kaç dakika sürdü, ondan sonra Ermenistan topraklarından Gence'ye, Terter'e diğer illere füzeler gönderildi. Masum insanlar hayatını kaybetti. Bu çifte standart neden devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bunun adı çifte standarttır, iki yüzlülüktür"

Dağlık Karabağ krizinde diğer ülkeleri eleştiren Binali Yıldırım, "Mesele Azerbaycan'a geldiğinde hiç kimse Azerbaycan'ın toprakları işgal edince kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor. Azerbaycan hakkı olan topraklarını geri almak istediği zaman herkes ayağa kalkıyor. Bunun adı çifte standarttır, iki yüzlülüktür. Hakikatler her zaman aynıdır. Hakikatleri işimize geldiği zaman görürüz, işimize gelmediği zaman görmezsek, o zaman huzur olmaz, barış olmaz, kardeşlik olmaz" dedi.

"Türkiye haksız, hukuksuz oyunu bozmak için elindeki bütün imkanları kullanacaktır"

Yıldırım, "Ben Azerbaycan'da şunu gördüm. Azerbaycan'da kararlılık gördüm, Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'de kararlılık gördüm. Topraklarımızın alınacağını gördüm. Bence en büyük güç budur. Halkına, milletine, Yaradana inanmaktır" diye konuştu. Türkiye'nin her türlü imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ne diyor Karabağ mutlaka sahibine dönecektir. Türkiye haksız, hukuksuz oyunu bozmak için elindeki bütün imkanları kullanacaktır. Bu, konuyu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani haksız, hukuksuz bir şekilde Azerbaycan'a bir saldırı olursa tabii ki Türkiye buna kayıtsız kalama" dedi.

Yıldırım, "Bizim istediğimiz şudur, istediğimiz bölgede istikrar olsun, huzur olsun, kavgalarla değil, anlaşmazlıklarla değil daha çok projelerle burada yaşayan refahını artıracak çalışmalar yapılsın, bunu istiyoruz. İnsanın felaketine değil, insanlığın refahını istiyoruz. Bunda ne yanlış var? Kendileri dışardan terörist getirip onların saflarında Azerbaycan'a karşı mücadele ediyor, terör faaliyetleri gösteriyor. O, anlaşılmasın diye Azerbaycan'a sizden şuradan Irak'tan Suriye'den gelenler oluyor, sizin üniformanızla savaşıyor gibi saçma sapan aslı astarı olmayan iddialarda bulunuyor. Hepsi külliyen yalandır. Suriye'deki vatanseverler ülkelerinin bağımsızlığı için, ülkelerinin geleceği mücadele ediyorlar. Onun için buraya gelecek durumu yok" şeklinde konuştu.

"Masum insanları, savunmasız insanları katletmek bizim inancımıza ahlakımız uygun değildir"

Savaşta masum insanlarının öldürüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Masum insanları, savunmasız insanları katletmek bizim inancımıza ahlakımız uygun değildir. Bu bizim inancımızdan gelir, bu bizim tarihimizden gelir. Bir ikincisi de yani Ermenistan'ın attığı füzeler roketler bombalar nereye atılıyor. Burada savaşan kimse var mı, silahlı bir birlik var mı, hedef var mı, masum insanları atılıyor. Niye yapıyor Azerbaycan'da karşılık versin Ermenistan'a atsın. Ondan sonra Karabağ da işi savaşa dönüştürsün. Yani işi genişletmek istiyor. Bu oyuna gelmez Azerbaycan. Her şeye rağmen savaş ahlakına sadık kalarak mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Biz de bunu bizzat şahit olduk" dedi.

"O bölgelere tekrar Azerbaycan bayrağı dikilince hak yerini bulacak"

Azerbaycan'ın topraklarını aldığında bölgeye huzurun geleceğini söyleyen Yıldırım "Hocalı'da masum altı yüzden fazla insan öldürüldü. O bölgelere tekrar Azerbaycan bayrağı dikilince hak yerini bulacak. Onun dışında kim ne söylere söylesin. İşte 27 yıl hiçbir şey yapmayacaksınız, hiç baskı uygulanmayacak, buraların bu sorunun giderilmesi için sesinizi çıkarmayacaksınız. Şimdi Karabağ'da yapılan bu mücadelede 80-90 bin Ermeni mülteci var. Onun için Avrupa ülkeleri bu Ermenilere nasıl yardım edelim. Bir milyon Azeri Türkü oradan ayrılmak zorunda kaldığında niye sesiniz solunuz çıkmıyor. Ermenistan bunlara hiç güvenmesin, bunlar yarın onu da yüzüstü bırakır" dedi. Yıldırım, "Onun için bölgede Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan da İran'dan buradan ülkelerle iyi geçinmenin yolunu aramaları lazım. Onların geleceği burada Osmanlı'da 600 yıl Ermeniler huzur içinde yaşamış, hiçbir baskıya maruz kalmamış hatta Osmanlı Ermenilere milleti sadıka diye bir de bütün bunlar ortadayken bu kadar tarihi tecrübe ortadayken halkın bir takım iddiaların boyunu aşan iddiaların peşine düşmesi doğrusu hayal ötesi" diye konuştu.

Azerbaycan'a destekte bulunarak sözlerini tamamlayan Yıldırım, "Bugün işgali altında bulunan toprakların kurtarılması için canını dişine takan fedai can yapan bütün kahraman askerlerimize kardeşlerimize Allah yardım etsin, onlar için dua ediyoruz. Sadece Azerbaycan milletinin değil 83 milyon Türk milletinin de duası desteği onlarla beraber bu uğurda bayrak için toprak için yere düşen şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum inşallah" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı