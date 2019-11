Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forum'a katıldı

14.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:00

İZMİR'de, 'Yarın için hayal et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'a katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, küresel gelişmelerin son 10 yıldır iç açıcı olmadığını söyledi. Yıldırım, "2008 sonunda başlayan kriz halen bitmiş değil. Amerika'da başladı, bütün dünyaya yayıldı. Dünya ekonomik büyümesi yüzde 3'ün altında gerçekleşiyor" dedi.

'Yarın için hayal et' ana teması ile dün İzmir'in Konak ilçesindeki otelde başlayan 3'üncü Ege Ekonomik Forum'un ikinci gününe, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup ortaklığında düzenlenen, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin konuşulduğu toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, EGEV Yönetim Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, küresel gelişmelerin son 10 yıldır iç açıcı olmadığını, dünyanın büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi: "2008 sonunda başlayan kriz halen bitmiş değil. O krizi başlatan, üretilmemiş karların, edilmiş gibi gösterilip büyük paraların paylaşılmasıydı. Amerika'da başladı, bütün dünyaya yayıldı. Dünya büyümesi yüzde 3'ün altında gerçekleşiyor. Dünya yerinde sayıyor. Diğer yandan dünyanın 80 trilyon dolarlık milli gelirine baktığımızda bunu ABD, Çin, Japonya ve AB ülkeleri paylaşıyor. Burada da bir adaletsizlik var. Bu da küresel ve bölgesel sorunların sebebi. 75 milyona ulaşan mülteciler, vatansızlar varsa bunun arkasında küresel refahın adil olarak dağıtılmamış olması var. Buna rağmen dünyayı yöneten, yönettiğini iddia eden ülkeler korumacılığı artıyorlar, gümrük duvarlarını yükseltiyor, ticaret savaşları alabildiğince almış başını gidiyor. 2018 Ağustos'ta kur üzerinden ülkemize de bir operasyon yapıldı. Onun oluşturduğu olumsuzlukların yerini yeni dengeleme sürecine gidiyoruz. Bölgesel anlaşmazlıklar, iç savaşlar alabildiğince bölgemiz merkezde olarak devam ediyor. BM ne yapıyor? Bu olayları seyrediyor. Sorunlara çözüm üretmekten aciz. Çözümün değil, sorunun bir parçası haline gelmiş durumda. Ülkeler arası dijital uçurum gittikçe artıyor."'BU COĞRAFYA İNSANLIK İÇİN DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK'Türkiye'nin gelecek itibarıyla fırsatların, tehditlerden daha fazla olduğu ülke olacağını vurgulayan Binali Yıldırım, dünyada zenginliğin batıdan doğuya doğru ilerlediğini kaydetti. 1970'li yılların başında havacılığın merkezinin Amerika olduğunu kaydeden Yıldırım, 80'li yıllarda bu sektörün Avrupa'nın batısına, 90'lı yıllarda ise Avrupa'nın doğusuna kaydığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Şimdilerde Türkiye'nin bulunduğu Avrasya'nın birleştirdiği yere geldi. Biz bu gelişmeyi yaşayarak gördük. Bu coğrafya bütün insanlık için daha önemli hale gelecek. İnternetimiz birçok ülkeden iyi durumda ama trafiğimiz aynı değil. Amerika'daki trafik bizden 50-100 kat fazla. Bu akıl yollarının kalitesi asıl trafikle ortaya çıkacak. Türkiye'de baş döndürücü hızla bu bilişim yollarından trafik akışı artacağı için başlattığımız bu bilişim ağlarına daha fazla yatırım yapılması, hiç ara vermeden yatırım yapılması lazım. Özellikle bilişim firmaları, operatörlerin, birbiriyle rekabeti bırakıp altyapı konusunda birlikte çalışmalarında fayda var. Yerel yönetimlerin de akıl yollarının gelişmesinde engel olan değil, öncü olan bir rol üstlenmeli. Ürettiğiniz bilgi ve ekonomik değerlerin gideceği akıl yolları olmazsa o zaman dijital dönüşümden, 4. sanayi devriminden söz etmenin anlamı olmaz." 'ÜRÜN DE HİZMET DE MÜŞTERİSİNE BİR TIK MESAFEDE'15 yıl önceye kadar bilim kurgu filmlerine konu olabilecek yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, akıllı robotlar gibi teknolojik devrimlerin bugün gerçek olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Yaşadığımız teknolojik değişimler, ekonomik hayatımıza olduğu kadar sosyal ve kültür hayatımızda da önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu değişim, sadece akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla sınırlı kalmadı. Ürün veya hizmetin fikir aşamasından satış sonra hizmetlere kadar uzanan bir dijital dönüşümle karşı karşıyayız. Artık ürün de hizmet de müşterisine bir tık mesafede. Elektronik ticaret denen ticaret, internet üzerinde yaygınlaşıyor, sınır tanımadan aracı tanımadan ülkeden ülkeye taşınıyor. Bir satıcı firma Türkiye'de olabiliyor, ürün Vietnam'da üretilebiliyor, satın alan dünyanın her tarafında olabiliyor. Bütün ülkeleri ve insanlığı bekleyen sorun alanı da ortaya çıkarıyor. Bu, dijital dönüşüm hukukunun küresel anlamda henüz oluşturulamamış olması. Tamamen fiili durumla devam eden bu konu yakın gelecekte ülkelerin en öneli sorunu hale gelebilir. Ülkeler düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemeler bir koordinasyon içinde yapılmadığı için serbest piyasa şartlarının aksine yeni koruma duvarlarını oluşturma riski ile karşı karşıya kalabiliriz. 2009'da e-ticaret 500 milyar dolar civarındaydı. Bugün 3,5 trilyon doları bulmuş durumda. 2-3 yılda bunun 5 trilyon dolar üzerine çıkacağı hesap ediliyor."Binali Yıldırım, konuşmasında, yapımı sürdürülen Göztepe ve Alsancak statlarına değinerek, "Bunlar da spor adına önemli eserlerdir. Başlaması kolay olmadı, her zaman engellerle karşılaşarak İzmir'de iş yaptık. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Sizler sayesinde bugünlere geldik. Destekleriniz sayesinde geldik" diye konuştu. Yıldırım ayrıca 1 Haziran'da Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağını belirterek, "İzmir'in en güzel yerinde en güzel şehir hastanesini hizmete açacağız. Ayrıca İzmir'de hain teröristlerin kundaklayarak yaktığı ormanlık alanları tekrar yeşillendirmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Menderes'te olacağız. Yanan ormanlık alanları tekrar fidanla buluşturacağız" dedi.EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise yaptığı konuşmada üretimin önemine dikkat çekti. Yıllardır 'üretim yoksa kalkınmak hayaldir' denildiğini anımsatan Yorgancılar, "Gerek küresel ekonomi, gerek ülkemizde tecrübe ettiklerimiz bu sözümüzü haklı çıkarıyor. Bugüne kadar ortak akılla geldik. Şimdi bize üst akıl gerekiyor. Üretim için yatırım ortamını cazip hale getirerek dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi.İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının beklendiğini, bu nedenle tarım sektörünün her geçen gün önem kazandığını vurguladı. Özgener, "Beslenme ihtiyacının karşılaması için tarımın yüzde 60-70 artış göstermesi gerekiyor. Dünya ülkelerinin bu duruma hazırlıklı olması ve tarım sektörüne ilişkin politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Tarım 4.0 ve onun getirdiği yenilikler, sektörlerde çığır açacak özelliklere sahip ve her geçen gün kullanımı artıyor. Tarım sektöründeki girişimlerde gençlerin ilgisinin arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantı, diğer katılımcıların konuşmaları ile devam etti.

Kaynak: DHA