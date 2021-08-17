Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika haberler: ??????? AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

??????? AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Selden en çok zarar gören Zafer köyünde vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden en fazla etkilenen yerin Zafer köyü olduğuna işaret ederek, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla burada bulunduğunu, başta vatandaşların hayatını kurtarmak olmak üzere oluşan zararı giderecek tedbirleri aldığını söyledi.

Bölgede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bununla da kalmıyor bundan emin olabilirsiniz, yurdun her köşesinden 84 milyon vatandaşımızın aklı fikri burada, yüreği sizinle atıyor. Bu bizim milletimizin en güzel hasletidir. En güzel özelliğidir. Üzüntülerimizi paylaşıp azaltıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıp arttırıyoruz ve bu günler de geride kalacak. Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak. Bundan sonra bu ve buna benzer felaketlerin daha az yaşanması için de gereken gayret gösterilecek, tedbirler alınacak."

Bir küresel ısınma gerçeği olduğunu, iklimlerin değiştiğini dile getiren Yıldırım, "Mevsimler değişti, dört mevsim konuşuyorduk, şimdi iki mevsim konuşuyoruz. Dolayısıyla bu değişikliklerin dünyamıza, insanlığa bir maliyeti olacak bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet, belediye olarak değil, vatandaşlar olarak da daha bilinçli yapacağımız işleri günübirlik kararlarla değil, uzun vadeli gelecek öngörüsüyle yapmamız lazım. Aksi halde üzüntülerimiz devam eder. Burada hepimize iş düşüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir devlet, güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Son bir aydır, bir yandan yangınlar, güneyde yangın, kuzeyde sel, felaket ve hepsine yetişiyor. Tahrip olan, bozulan her şey yerine getirilir ama giden can geri gelmez, burada bir yaşlı teyzemiz çocukları ve kocası kurtuldu ama kendisi kurtulamadı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha böyle büyük felaketleri ülkemize Rabb'im yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı