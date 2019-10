Binali yıldırım, deü akademik yılı açılış törenine katıldı

04.10.2019 14:03

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparken devamsızlıktan dolayı atıldığını, daha sonra AK Parti Hükümeti tarafından çıkarılan af ile okula yeniden döndüğünü anlattı. Yıldırım, derslere katılamadığını, devamsız bir öğrenci olduğunu belirterek, "Hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" diyerek espri yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2019-2020 yılı akademik açılışı, 28'inci dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle yapıldı. Konak'ta bulunan Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ile AK Partili bazı milletvekilleri, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Binali Yıldırım'ın sevdiği 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparken devamsızlıktan dolayı atıldığını, daha sonra AK Parti Hükümeti tarafından çıkarılan af ile okula yeniden döndüğünü anlattı. Yıldırım, ancak derslere katılamadığını, devamsız bir öğrenci olduğunu belirterek Rektör Hotar'a hitaben, "Hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" dedi.

'ÇOK ŞANSLISINIZ'

Binali Yıldırım, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Yüksek lisans hevesim vardı. İlk imtihan açan Dokuz Eylül'dü. O zaman Ege Üniversitesi'ndeydi. Ege'de sınavı girip kazandım fakat İTÜ de sınav açtı. Orayı da kazandım. Hal böyle olunca İstanbul'da devam etmek işimize geldi. Sonra Dokuz Eylül 1982'de Ege'den ayrıldı, ben devamsızlıktan atıldım. Yıllar sonra rektör hocamızı ziyarete geldiğimde sürpriz yaptı. Başbakanlığım döneminde çıkarılan öğrenci affıyla kaydımın yenilendiğini söyledi. Ben şu an sizin gibi Dokuz Eylül'ün yüksek lisans öğrencisiyim. Her ne kadar devamda sizin kadar azimli olamasam da hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" diye konuştu.

Daha sonra gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yıldırım, "Burada bu sıralardan geçmiş biri olarak, sizin kadar rahat şartlarda eğitim görme imkanı olmayan ağabeyiniz olarak; 73'te İTÜ'ye kaydolduğumda 10 Aralık'tı. Senenin yarısı gitmiş. Anarşik olaylardan dolayı doğru dürüst ders yapamadık. Bir sene okuduk sonra iki arkadaşımızı katlettiler ne yazık ki ve üniversite bir yıl kapalı kaldı. Eğitim görmeden bir yıl mezuniyet gecikti. 70 yıllar sürekli anarşik olayların üniversitede yoğunlaştığı, eğitimin sakin ve düzenli olarak hiçbir zaman olmadığı, her gün 'bugün neyle karşılaşacağız' dediğimiz yıllardı. Şanslısınız; ülkemizde huzur, istikrar var. Üniversitelerde ilerde huzur var. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Mezun olunca nerede nasıl iş bulacağım kaygısına düşünüp kendinizi eğitimle öğretimle yetiştirmekle ilgili konuları lütfen ıskalamayın. Ne yaparsanız bu yıllarda yaparsınız. Tabii ki öğrenmenin yaşı yok ancak ne yaparsanız üniversite yıllarında yaparsınız. Üniversite size evrensel düşünmeyi öğretecek, muhakeme kabiliyetinizi geliştirecek" dedi.

'DÜNYA KÜRESEL KÖYE DÖNÜŞECEK'

Yabancı dil öğrenmenin önemine de değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir kere üniversitedeyken sizin yabancı dil sorununuzun kalmaması lazım. Bunun acısını, sıkıntısını çeken biri olarak, 40 yaşında dil öğrenmek için evini bırakıp yurt dışına gidip iki sene orada kalmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; bu işi burada haleldin. En güzel yer üniversite yıllarıdır. En az iki yabancı dili mutlaka halletmelisiniz. Ne yazık ki ortaokulda, lisede, üniversitede yabancı dil okuyoruz, işin sonunda sıfıra sıfır elde var sıfır. Başaramadık. Şimdi okulların sayısı çoğaldı, yabancı dil daha önemsenir hale geldi. Eskiye göre iyi ama hala bu konuda kat etmemiz gereken yol çok fazla. Dünya küresel köye dönüşecek. Bugün artık sosyal medyayla, internetle dünyanın sınırları kalktı. Her yerde her bilgiye her an ulaşma fırsatınız var. Herkesle dostluk kurup yazışma imkanınız var."

'SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR FANTEZİ OLMAKTAN ÇIKACAK'

Gelecekte bazı mesleklerin yok olacağını da kaydeden Binali Yıldırım, "Gelecekte gençlerin konuştuğu şeyler bize yabancı gelecek. Sanal gerçeklik, kodlama eğitimi, robotik çalışmalar daha fazla konuşulacak. 5G ayrı yaşam tarzı olarak hayatlara girecek. Sürücüsüz araçlar fantezi olmaktan çıkacak, ticarileştirilmiş olarak yollarda olacak. Yapay zeka da önemli bir alan olarak önümüze çıkacak. Tüm bunların sonunda bugün bildiğimiz mesleklerin yok olacağını göreceğiz. Bilmediğimiz o kadar meslek gelecek. Sizin yapmanız gereken yeni mesleklere kendinizi hazırlamanız. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

'12 YILDA TAM 30 BASAMAK YÜKSELDİ'

Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının ardından yapılan hizmetlere de değinerek, 2002'de Türkiye'nin ahvalinin pek parlak olmadığını, ülkenin 2001 krizinde iflas ettiğini, bankaların kapandığını belirterek, şunları söyledi:

"Moral sıfırın altına düşmüş bir ülke ve 2002'den itibaren biz AK Parti olarak tek başına iktidara geldik. O gün bugün ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlendik. 18 yıl az bir süre değil. İnsan hayatında çok önemli bir süre. Bu sürede iyi yaptığımız şeyler var, eksiklerimiz var, şüphesiz yanlışlarımız var. Bütün olarak ele aldığımızda nereden nereye geldik bakmak lazım. 12 yıl sorumluluk taşıdığım bakanlıkla ilgili şunu söyleyebilirim; 2002'de Türkiye alt yapı gelişiminde dünyada 39. sıradaydı. 2013'ten itibaren 9. sıraya yükseldi. 12 yılda tam 30 basamak yükseldi. Hava taşımacılığından aldığımız pay yüzde 0.4 iken bugün 2.5. Türkiye'nin havacılığının gelişmesi karlısında dünya şapka çıkardı."

Konuşmasının devamında Türkiye'deki üniversite sayısına değinen Yıldırım, 2003'te 76 üniversite varken bugün 207 üniversitenin olduğunu, üniversiteye erişilebilirlik açısından Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldiğini anlattı. Yıldırım, "Yunanistan'dan sonra Türkiye bu konuda en önde gelen ülke. Bugün orta öğretimden mezun olan herkes teorik olarak, sayı olarak üniversiteye gidebilir. Kontenjanların toplamı mezun olanlar kadar. Niye giremeyenler var; beğenmeyenler var, kendilerine göre tercih yapıyorlar. Yoksa hiç kimse dışarıda kalmaz. Tabii en iyisi için gayret etmek insanın tabiatında olan bir şey. Erişimde ciddi sorunumuz kalmadı ama bununla yetinemeyiz. Üniversiteye giren ve 7 milyon 750 bini bulan gençlerimizin en iyi şekilde üniversitede oldukları süre içinde kendilerini yetiştirmeleri, donanımlı hale gelmeleri çok ama çok önemli" diye konuştu. Üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine gittiklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını söyledi. Türkiye'nin geleceği için vatanını, milletini zirveye çıkaracak gençlere ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, "Bölücülere, FETÖ'cülere asla geçit vermeyen gençlere ihtiyacımız var. Biz, bedel ödedik ödemeye de devam ediyoruz" dedi.

KİRAZ'A VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da aklın ve bilimin önderliğinde yol aldığını belirttiği üniversitenin bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Hotar, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum üniversitemiz, ülkemizin yükselen değerlerindendir. Bilimin evrensel değerleri ile yol alan bir eğitim kurumudur. Öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle kamu hizmetlerini başarılı şekilde yürütmekte. Ülkemizin gelişmesine katkı koyan kurumumuz, 99 birimden oluşuyor" dedi. Göreve geldikten sonra, birçok projeyi hayata geçirdiklerini de söyleyen Nükhet Hotar, "Çalışmalarımızı yaparken kimseyi ötekileştirmedik, fikri olana söz verdik, eleştirileri de sabırla dinledik. Milletimiz adına doğru olanı yapmak için önce kendi içimizde doğru başlangıçlar yapmalıyız" diye konuştu. Hotar, Denizcilik Fakültesi için araştırma gemisi sözünü Yıldırım'a tekrar hatırlattı. Törende Kiraz'da kurulan DEÜ Veterinerlik Fakültesi'nin akademik yıl açılışı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilirken, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurulacağının da müjdesi verildi.

Törende ayrıca mezuniyette dereceye giren öğrenciler de plaketlerini aldı.

