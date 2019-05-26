Binali Yıldırım'dan Tuzla'da esnaf ziyareti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla'da esnaf ziyaret etti. Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA