BİNALİ YILDIRIM'DAN TAKSİCİLERE: KILIĞINIZI FAÇANIZI DÜZELTECEKSİNİZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binası açılışında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taksicilerin dertlerini ve çözümlerini bildiklerini, İstanbul halkı daha kararını vermeden bu sorunları çözdüklerini söyledi. Taksicilere de düşen görevler olduğunu belirten Yıldırım, "Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın" diye konuştu.

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Törene başta Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile taksiciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.

Yıldırım, "Bu havalimanı ile ilgili çok şey konuşuluyor. 76 bin dönüm bir arazi üzerinde kurulu bir havalimanında araziyi düzlemek için 1 milyar 800 milyon toprak hareketi oldu. Dünyanın en büyük iş makinaları burada çalıştı. Aynı günde 25 bin kişinin gece gündüz çalıştığını biliyorum. Bu daha birinci bölümü ve iki pisti ve terminal binası var. Bu haliyle 90 milyon yolcu kapasitesi var. Yani bu haliyle bile dünyanın en büyüğü. İki etap daha var. Onlar da tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Türkiye'nin gelecek 100 yıllık planını gerçekleştirdik" dedi.

"İŞTE MEYDAN İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI"

Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın işletilmesine yönelik olarak, şunları söyledi:

"Biz bu araziyi, bir çukuru verdik. Bu çukur ihya edildi, rehabilite edildi. Buradaki göllerin suları temizlendi, zemini sağlamlaştırıldı. Dağları düzeltildi ve bunun üzerine bugünkü parayla 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bir havalimanı elde ettik. Bunu özel sektör yaptı. Devletten para koymadık. Özel sektör 25 sene burayı işletecek. Hepsi bu mu? Hayır değil. 25 sene boyunca her yıl devlete 1 milyar 50 milyon Avro kira ödeyecekler. Türk parası karşılığı bir yılda 7 milyar liranın üzerinde para ödeyecekler. Yani bugünkü kurla 90 milyar lira para ödeyecekler. Yatırımın yarısı için 40 milyar, diğer yarısı için de bir 40 milyar daha harcayacaklar. Etti 80 milyar. 90 milyar daha ve etti 170 milyar lira. Bir çukur veriyorsunuz, dünyanın en büyük havalimanına sahip oluyorsunuz, yetmedi, 25 yıl boyunca da devletin kasasına 90 milyar lira para giriyor. 25 yıl sonra da dünyanın en büyük havalimanı bonus olarak tekrar size geliyor. Şimdi bundan daha rantabl, daha kamu yararına iş yapan varsa, çıksın karşıma. Buyurun, 'işte meydan işte İstanbul Havalimanı'. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

Türkiye'deki güçlü iktidar ve sağladığı istikrar sayesinde bu işlerin gerçekleştiğin anlatan Yıldırım, 16-17 yıl boyunca Türkiye'nin 3 kat daha büyütüldüğünü vurguladı.

"KISKANMA NE OLUR, ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere de hitap eden Binali Yıldırım, "Havalimanları, hudut kapıları, bir ülkenin vitrinidir. Yabancı, oradan görür ülkeyi. Ülke hakkında, kararını böylece verir. Burası, Türkiye'nin vitrinidir. Burada, Türkiye'ye yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Onlara diyeceğim: Ne olur kıskanma, çalış senin de olur. Vitrinimiz olan bu havalimanında çok güzel hizmet vereceksiniz. İnsanımıza, ülkemize yakışır en güzel hizmeti taksiciler olarak sizler vereceksiniz. Buna eminim. Bunu biliyorum. Çünkü, siz, Anadolu Yaylası'nın yiğit evlatlarısınız. O bakımdan hiç merak etmeyin, bütün meseleleri konuştuk. Dertlerinizi de, çözümlerini de biliyoruz. Adım adım da çözerek geliyoruz. Daha göreve gelmeden, yetkililerle görüşerek sorunlarınızı çözüyoruz" diye konuştu.



"ARABALARINIZI DAHA FİYAKALI YAPACAKSINIZ"

Konuşmasında taksici esnafının dertlerini ve çözümlerini bildiklerini kaydeden Yıldırım, göreve gelmeden, İstanbul halkı daha kararını vermeden yetkililerle görüşerek taksicilerin sorunlarını çözdüklerini belirtti. Yıldırım, taksicilere hitaben şunları söyledi:

"Herkesin hakkına razı olması gerekir. Hakkına razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. ve sonunda da mutlu oldunuz. Hiçbir teşebbüsün, hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir. Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki, işini yapacak. Buna hiçbir mani yok. Ama el çabukluğu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın. Hiç merak etmeyin, İstanbul 15 milyon sakiniyle, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emeklisiyle çalışanıyla büyük bir ailedir."

Konuşmasının ardından Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılış kurdelesini kesti. İçeri girerek bir süre taksicilerle görüşen Yıldırım, daha sonra bir taksinin direksiyonuna geçerek İstanbul Havalimanı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım'ın alana gelişi

-Yıldırım'ın karşılanması

-Taksiciler ile selamlaşma

-Yıldırım'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Kurdele kesimi

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA