Binali Yıldırım'dan 'Oruç Reis' açıklaması: Komşuya düşen hak hukuka riayet etmek
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Binali Yıldırım'dan 'Oruç Reis' açıklaması: Komşuya düşen hak hukuka riayet etmek

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Yunanistan ile yaşanan Oruç Reis kriziyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendi deniz hükümranlık alanında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya lüzum yok.

Binali Yıldırım'dan 'Oruç Reis' açıklaması: Komşuya düşen hak hukuka riayet etmek
14.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:54

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Yunanistan ile yaşanan Oruç Reis kriziyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendi deniz hükümranlık alanında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya lüzum yok. Yunanistan bizim komşumuz neticede ama komşuya düşen hak hukuka riayet etmek. Rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek" diye konuştu.

Memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden stat ve hastane inşaatında ve yapılması planlanan Kızılay AVM yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ardından valiliği ziyaret eden Yıldırım, burada dün Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan Oruç Reis krizi ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek ülkemizin, gelecek bölgemizin, dünyada muazzam bir değişim yaşanıyor. Bu değişimde Türkiye çok daha iyi bir yere adaydır. Bunun sancılarını görüyoruz. Türkiye sadece 780 bin kilometrekare kara toprağından değil, aynı zamanda 492 bin kilometrekare mavi vatan, yani denizlerimizle de neredeyse kara yüz ölçümümüzün yarıdan fazlası kadar. Buradaki menfaatlerimizden vazgeçmemizi hiç kimse beklemesin. Kusura bakmasınlar. Biz Akdeniz'i, Ege Denizi'ni başkalarına yedirmeyiz. Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Kim ne derse desin. Türkiye milletinden aldığı güç ile hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır. Bizim bir prensibimiz var. Dostları artırmak, düşmanları azaltmak. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etme gibi bir hukukumuz yok. Ama bizim hakkımıza hukukumuza saygı göstermeyenlere karşıda asla kayıtsız kalamayız. Gereken neyse yaparız. Oruç Reis'in de yaptığı budur. Kendi deniz hükümranlık alanımızda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya lüzum yok. Yunanistan bizim komşumuz neticede, ama komşuya düşen hak hukuka riayet etmek. Rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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