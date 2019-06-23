Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik: Rakibim seçimde önde görülüyor, kendisini tebrik ediyorum
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü belirterek, rakibini tebrik etti.
Yıldırım, kısa açıklamasında, "Bundan sonra kendisine başarılı hizmetler yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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19:37 Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik: Rakibim seçimde önde görülüyor, kendisini tebrik ediyorum