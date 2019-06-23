Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik: Rakibim seçimde önde görülüyor, kendisini tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik: Rakibim seçimde önde görülüyor, kendisini tebrik ediyorum

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik: Rakibim seçimde önde görülüyor, kendisini tebrik ediyorum

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü belirterek, rakibini tebrik etti.

Yıldırım, kısa açıklamasında, "Bundan sonra kendisine başarılı hizmetler yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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