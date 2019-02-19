Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti. TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını da ziyaret etti.

(İHA)

Kaynak: İHA