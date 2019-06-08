Binali Yıldırım'dan, AK Parti İl Teşkilatına teşekkür

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisine büyük ilgi gösteren Kastamonu halkına ve misafirperverliği için de AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile il teşkilatına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kastamonu'yu ziyaret etti. Ziyaretlerinde Kastamonuluların büyük ilgi gösterdiği ve yer yer izdihamlarında yaşandığı ziyaret sonrasında Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklamada bulundu.

Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti: "Güzel Kastamonu'da bizleri en iyi şekilde ağırlayan AK Parti İl Başkanımız Doğan Ünlü ve Kastamonu teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizler, teşkilatlarımızın gücüyle, desteğiyle bu millet için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Desteğiniz hep bizimle olsun kıymetli kardeşlerim". - KASTAMONU

Kaynak: İHA