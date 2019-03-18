Binali Yıldırım: "Daha Güzel Bir Türkiye'de Yaşamanız İçin Daha Çok Çalışacağız"

Binali Yıldırım: "Daha Güzel Bir Türkiye'de Yaşamanız İçin Daha Çok Çalışacağız"

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programında konuştu.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programında konuştu.

Kaynak: AA
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