Binali Yıldırım: "Daha Güzel Bir Türkiye'de Yaşamanız İçin Daha Çok Çalışacağız"
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programında konuştu.
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama Programında konuştu.
Kaynak: AA