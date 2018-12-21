Binali Yıldırım Cezaların Affedileceğini Duyurdu, Vatandaş Hüngür Hüngür Ağladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bazı katılımcılar sevinçten ağladı.

"310 BİNDEN FAZLA HEMŞEHRİMİZ VAR"

Araçların söz konusu köprülerden geçişleriyle ilgili bilgi veren Yıldırım, "Küçük kamyonetler, transporterlar, buna benzer kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil, 310 binden fazla hemşehrimiz var, burada sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşehrilerimiz var. Kendilerini uzun boylu dinledik, Bakan Yardımcımız, Bölge Müdürü ile beraber meseleyi anladık." şeklinde konuştu.

"YENİ BAŞTAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM"

"Bu geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var, bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle birtakım çelişkiler var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımızın yeni bir düzenleme yapması gerekiyor, buna ihtiyaç var. İkincisi de 2017, 2018'de toplam yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar tabi ciddi bir yekun tutuyor, parasal olarak ciddi bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 adetinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsili için tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani olduk; bir devlet, idare gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim kopukluğu söz konusu, ikincisi meseleyi anlatamamışız. Yani nedir, bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek, uygulama nasıl olacak, bunlar da detaylarıyla, sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, olay paylaşılmamış. Bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış.

"DÜZELTİLMESİ GEREKTİĞİ KANAATİNE VARDIK"

Yani kamyonetin geçişinde sorun yok ama bir minibüs geçince cezalı durumlar oluyor. Bu tip çelişkili durumlar var. Bunlar da doğrusu çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız da bunun mağduru. Dolayısıyla bu iki konunun düzeltilme ihtiyacı var. Bugünkü toplantının amacı burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce hatta 310 binin üzerindeki İstanbullunun sadece burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık."

"BU İŞİ KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ"

TBMM Başkanı Yıldırım, konuyla ilgili düzeltici bir işlem yapacaklarını belirterek, "6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek.

"ÖDENMİŞ PARALAR İADE EDİLECEK"

Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşamayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki, İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda bugüne kadar hep yanınızda olduk, bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan sonra UKOME çıkan bu düzenlemeye uygun olarak, yeni kararını alacak ve bu karara göre artık siz de rahat edeceksiniz. Uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde Bölge Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki başka sıkıntılar yaşanmasın. Bugün burada konuşulan ne varsa, eksiksiz çözülmüş olacak." ifadelerini kullandı.