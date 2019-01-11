Binali Yıldırım Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ataşehir'de esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda-Murat Koçak çiftlerinin evlerine konuk oldu.

Kaynak: AA