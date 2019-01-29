Binali Yıldırım Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbulların Uber taleplerine ilişkin, "Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programında, soruları yanıtladı.

"İstanbul'a tek başıma sahip çıkamam, birlikte sahip çıkacağız. İstanbul aidiyetini geliştireceğiz." diyen Yıldırım, İstanbulluların şehri sahiplenme duygusunu geliştirecek çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan hizmete başladığını anımsatarak, bu emaneti devralırken Erdoğan'dan aldığı ilhamla, İstanbulluların vereceği yetkiyle güzel hizmetler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Halk soruları kısmında kendisine yöneltilen "En severek yaptığı görevler hangileriydi?" sorusuna ise Yıldırım şu yanıtı verdi:

"En fazla severek yapacağım iş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacaktır. İstanbulluların seçmesi halinde keyifle zevkle, gece gündüz çalışarak yapacağım iş olacak. Ben insanlarla iç içe olmayı seviyorum. Hangi görevde olursam olayım, insanlarla beraber olmak benim enerjimi artırıyor, bütün sorunlarımı unutuyorum. Sohbeti severim, dinlemeyi severim, onların eleştirilerini severim. Onun için İstanbul'da görev yapmak İstanbullarla iç içe olmaktır. Benim de en fazla hoşuma giden işlerden biridir. Onun için bu görevi zevkle yapacağımı düşünüyorum."

İstanbul'daki Suriyeliler

Yıldırım, İstanbul'daki Suriyeli göçmenlerin durumuyla alakalı soru üzerine, "Suriyeliler ilgili şunu söylemekte fayda var. Bu insanlar buraya neden geldi? Ülkelerinde iç savaş çıktı. Canlarını, mallarını, namuslarını kurtarmak için kaçtılar. Başka ülkeler kapıları kapatıp onları denizlerde boğulmaya terk ederken, Türkiye bunu yapmadı. Yapamadı, yapamaz." ifadesini kullandı.

"Çünkü bizim inancımızda darda ve zorda olana kucak açmak vardır. Biz de onu yaptık." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde, El Bab'da, Cerablus'ta ve Afrin'de 300 bin kişi döndü. Bunlara geçici koruma statüsü verdik. Kimse bunu çarpıtmasın. Adı üstünde geçici. Bu insanlar gidecek. Ülkede barış olunca dönüp gidecekler. Düşünün bizim yurt dışında, Almanya'da, Avrupa'da 6-7 milyon vatandaşımız var. Onlar orada yaşıyor ama sürekli akılları Türkiye'de. Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'İlle de vatanım.' demiş. Dolayısıyla insanın vatanından daha güzel bir yer olamaz. Bunlar da burada mecburen kaldıklarını biliyorlar, eninde sonunda gidecekler. Tabii şu anda İstanbul'da bu büyük bir sorun haline geldi. Ciddi bir nüfusa erişti. Zeytinburnu, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Esenyurt gibi ilçelerde bazı caddelerde yabancıların görünürlüğü ilçede yaşayan vatandaşlarımızdan fazla. Bu hoş bir görüntü değil. Bu da rahatsızlık oluşturuyor. Bunlar geri dönecek. Ama kaldıkları süre içerisinde eğer huzuru bozarlarsa, dilencilik, uyuşturucu, fuhuş gibi konularda toplumun huzur ve düzenini bozacak hareketlere girerlerse hiç müsamaha etmeyiz, göndeririz."

Soru üzerine, bisiklet yollarının kentte her geçen gün arttığını dile getiren Yıldırım, bisiklet yollarını mümkün olduğunca uzatacakları bilgisini verdi. Yıldırım, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bu konuda çok başarılı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Halkın Uber talepleri

Binali Yıldırım, "Halk Uber istiyor. Bu sorun ne zaman netliğe kavuşacak?" şeklindeki soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu İstanbul'un sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Sorun nereden peyda oldu? İnternetten. İnternet, teknoloji, yazılım... Bir yazılımla bütün araçlarla irtibat kurabiliyorsunuz, onları iş kaydırabiliyorsunuz. İtalya'da 2017'de bir mahkeme kararıyla Uber haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı. Şu anda üst mahkeme bu yasaklama kararını durdurmuş. Uber çalışmaya başlamış. Danimarka'da haksız bir şekilde pazara girişi nedeniyle çok sıkı standartlar getirilmiş. O kadar istedikleri gibi çalışamıyorlar. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine Uber yasa dışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var."

Her türlü korsan faaliyetin kendileri için hedef olduğunu ve bunlarla mücadele edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Taksicilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ama taksicilerin hem standartlarını hem güvenliklerini hem çalışanların eğitimine çok daha özen göstermesi için de tedbirler alacağız. Dolayısıyla Uber'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp, buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Bu ülkede faaliyet göstereceksiniz, vergi dairesinin yolunu bilmeyeceksiniz. Diğer tarafta taksici sabah erken saatlerden geç saatlere kadar gayret edecek ve vergisini ödeyecek. Aynı muameleyi göreceksiniz, bu söz konusu olamaz." dedi.

Yıldırım, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesi konusunda ise firmalardan kaynaklanan sorunlar olduğunu, firmaların sudan bahanelerle iş yapmamaya çalıştığını söyledi.

Konuya duyarsız kalamayacaklarını belirten Yıldırım, "Göreve gelirsek yapacağımız iş çok açık. Bu firmaların hepsini davet edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda ne yapılması gerekiyorsa bunun kararını verip bu işi ulu orta bırakmayacağız. Hak sahipleri de buna dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul'a girişlerde vize uygulamasının söz konusu olamayacağını dile getirerek, yasaklamalara ve kısıtlamalara karşı olduğunu kaydetti.

Adalardaki fayton meselesi konusunda vatandaşlardan gelen taleplerin farkında olduğunu da aktaran Yıldırım, nostaljiyi yaşatacak şekilde gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA