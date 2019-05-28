AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iptal edilen seçimlerin ardından söylediği "oyları çaldılar" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, "Çaldılar' demeye mecburdum. Niye mecburdum? Çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım. Bir kere ortada en büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, aday olarak ben varım. Ben sesimi duyuramıyorum, kendimi ifade edemiyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle