Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor

İSTANBUL (DHA) - Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Covid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık; küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi gibi. İmkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, belediye başkanları ve mahalle başkanları katıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası, milletin desteği vardır. AK Parti bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023'te yine en güzel cevabı verir mi arkadaşlar? 2023'te yeni bir destan yazacak mıyız? İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazır mıyız? Tabii ondan sonra 2023, 2024'e giden yolu açan seçimdir. Bunu da unutmayalım. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024'te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde tekrar AK Parti'nin yerel siyasetiyle milletimizi buluşturacağız. Bu kadrolarla sizlerle yapacağız" dedi.