Binali Yıldırım Burdur'da (2)

YILDIRIM'DAN AÇILIŞLAR

Bir dizi açılış ve temel atma töreni için Burdur'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni'ne katıldı. Üniversiteye ait Lavanta Otel'de düzenlenen törende konuşan Yıldırım, "Akif, memleketin dörtte üçü işgal altındayken yazdığı İstiklal Marşı ile istiklal azmini, istiklal kararlılığını çok daha pekiştirmiş ve istiklal umudunu yeşertmiştir. Sözsüz milli marşı olan ülkeler dahi vardır ama unutmayalım ki tüm dünya devletleri içinde yalnızca Türkiye'nin Milli Marşı'na İstiklal yani bağımsızlık marşı denen ülkeyiz. Çünkü bu yerkürede kurtuluş mücadelesinden öte var olma mücadelesi verip, emperyal ülkelerin iştahını kabartan Osmanlı bakiyesi toprakların işgaline, destansı mücadele ile son veren yedi düvele karşı vatanı tek yumruk olarak koruyan bir milletiz" diye konuştu.

Törende Mehmet Akif'in bestelenen eserleri müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi ve il genelinde düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Binali Yıldırım daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki MAKÜ Çiftliği Kompleksi açılış törenine katıldı. Yıldırım ve protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra üretim tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, son programında ise Burdur 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma tarafından yaptırılacak olan Doğal Mineralli Su Dolum Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Binali Yıldırım, yarın ise Burdur Müzesi, Salda Gölü, Lisinia Doğal Yaşam Alanı'nı gezdikten sonra kentten ayrılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı