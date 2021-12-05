Binali Yıldırım "Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde" - Haberler
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Binali Yıldırım "Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde"

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sapanca'da düzenlene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sapanca'da düzenlene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Binali Yıldırım Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde

Binali Yıldırım Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde

Binali Yıldırım Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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