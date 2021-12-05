Binali Yıldırım "Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde"
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sapanca'da düzenlene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sapanca'da düzenlene AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)