Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır.
Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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